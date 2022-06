Il furto dell’acqua. Eccolo il Donbas “liberato”, dove la Russia colpisce le infrastrutture idriche (Di martedì 28 giugno 2022) Oltre alla crisi del grano, c’è un’altra crisi che sta diventando sempre più seria ed è stata generata dalla guerra russa contro l’Ucraina: riguarda l’acqua. Il conflitto sta mettendo a repentaglio le infrastrutture idriche dell’Ucraina orientale, già indebolite dagli otto anni di guerra precedente tra i separatisti filorussi aiutati da Mosca e le truppe regolari di Kyiv. Il sito di inchiesta Bellingcat ha messo a confronto gli annunci dei bombardamenti fatti da organi di stampa del Cremlino e le immagini satellitari degli stessi e ha rilevato che la situazione dell’acqua nel Donbas è sempre più compromessa: i russi annunciavano di colpire strutture militari e invece attaccavano impianti vitali. Le infrastrutture idriche del Donbas, che erano spesso condivise da ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 28 giugno 2022) Oltre alla crisi del grano, c’è un’altra crisi che sta diventando sempre più seria ed è stata generata dalla guerra russa contro l’Ucraina: riguarda l’acqua. Il conflitto sta mettendo a repentaglio ledell’Ucraina orientale, già indebolite dagli otto anni di guerra precedente tra i separatisti filorussi aiutati da Mosca e le truppe regolari di Kyiv. Il sito di inchiesta Bellingcat ha messo a confronto gli annunci dei bombardamenti fatti da organi di stampa del Cremlino e le immagini satellitari degli stessi e ha rilevato che la situazionenelè sempre più compromessa: i russi annunciavano di colpire strutture militari e invece attaccavano impianti vitali. Ledel, che erano spesso condivise da ...

