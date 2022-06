Il Forno migliore di Roma | tutto quello che c’è da sapere | leggi articolo

(Di martedì 28 giugno 2022) Un sogno iniziato da papà Alessandro. Oggi si occupa dell’attività la figlia Carlotta. Locale per la vendita con annesso laboratorio visibile da strada che sforna ogni giorno pane, pizza alla pala e dolci. C’è il pane integrale alle noci con lievito madre, la variante integrale, i dolci ripieni famosi sopratsui social di Food Porn Italia con il loro pistacchio filante, pizzette e focacce di ogni tipo: bianche, mozzarella, verdure e crostino, anche da farcire. I cornetti poi, famosi in tutta, basti vedere la fila fuori dal locale ogni domenica mattina. IlSpiga D’Oro Bakery è un panificio, negozio di dolci e di specialità alimentari dove, di tutti gli ingredienti usati per creare le squisitezze che qua si possono gustare, uno è imprescindibile: la qualità; ed infatti tutti i prodotti che potete trovare (il negozio è ...

