Il Fatto: il M5s non ha i soldi per pagare la consulenza da 300 mila euro di Beppe Grillo (Di martedì 28 giugno 2022) Nelle more della calata di Beppe Grillo a Roma per rimettere ordine nel Movimento 5 Stelle dopo l’addio di Di Maio scoppia il problema dei soldi. Il partito e il suo garante hanno infatti stipulato nelle scorse settimane un accordo un accordo commerciale: 300 mila euro annui per pubblicare gli interventi degli esponenti di spicco sul suo blog. Ma, racconta oggi Il Fatto Quotidiano in un articolo a firma di Luca De Carolis, c’è un problema. Quello evidenziato dal suo tesoriere Claudio Cominardi: con tutte queste uscite il M5S non sa come potergli garantire i 300mila euro dell’accordo con Conte. E questo perché le risorse latitano. E nell’incertezza c’è chi ha bloccato i bonifici delle restituzioni, come conferma un veterano del Movimento al ... Leggi su open.online (Di martedì 28 giugno 2022) Nelle more della calata dia Roma per rimettere ordine nel Movimento 5 Stelle dopo l’addio di Di Maio scoppia il problema dei. Il partito e il suo garante hanno infatti stipulato nelle scorse settimane un accordo un accordo commerciale: 300annui per pubblicare gli interventi degli esponenti di spicco sul suo blog. Ma, racconta oggi IlQuotidiano in un articolo a firma di Luca De Carolis, c’è un problema. Quello evidenziato dal suo tesoriere Claudio Cominardi: con tutte queste uscite il M5S non sa come potergli garantire i 300dell’accordo con Conte. E questo perché le risorse latitano. E nell’incertezza c’è chi ha bloccato i bonifici delle restituzioni, come conferma un veterano del Movimento al ...

Pubblicità

marcodimaio : I problemi del M5S sono affar loro; ma è un fatto che senza Di Maio L. Conte sarebbe rimasto uno sconosciuto. Gli a… - carlosibilia : È complicato per chi ci segue capire come sia possibile che, dopo aver fatto diverse votazioni in cui il 95% degli… - petergomezblog : Di Battista: “Potrei riavvicinarmi al M5s, ma a condizione che escano dal governo” - pancraziovaleri : RT @ValterRimini: #ponteToninelli detto anche Ponte Morandi a #Genova fatto senza tangenti e mafia sotto il governo #Conte. #27giugno #m5s… - deboramau : RT @ValterRimini: #ponteToninelli detto anche Ponte Morandi a #Genova fatto senza tangenti e mafia sotto il governo #Conte. #27giugno #m5s… -