Il destino dell’Artico tra Russia | Cina e Nato

(Di martedì 28 giugno 2022) Intervenendo al Forum economico di San Pietroburgo qualche giorno fa, il potentissimo Igor Sechin, guida della petrolifera russa Rosneft, oligarca a cui le autorità spagnole hanno sequestrato uno yacht da 135 metri (il Crescent, valore intorno ai 600 milioni di dollari) per effetto delle sanzioni imposte dall’Ue dopo l’invasione russa dell’Ucraina, ha parlato di Artico. Per la precisione, in un discorso infarcito di retorica anti-occidentale – durante il quale in realtà non è nemmeno sembrato troppo a proprio agio nel difendere in toto la linea putiniana – ha detto che “l’Arca di Noè” per salvare lada questo fantomatico diluvio universale scatedall’Occidente “si trova nell’Artico russo e si chiama Vostok Oil”. Questo gigantesco progetto petrolifero in fase di sviluppo lungo le remote rive del grande fiume Yenisey è “l’unico al mondo in ...