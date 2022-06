Il consigliere Palladino segnala vegetazione infestante e chiede telecamere

Leggi su anteprima24

(Di martedì 28 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIlcomunale Marcello(Noi Campani) comunica che ieri ha effettuato un sopralluogo congiunto con tecnici di RFI dopo aver sollecitato il taglio della, proveniente da aree di proprietà ferroviaria. Il sopralluogo ha interessato via Mura della Caccia, via Valfortore, c.da Cesi nei pressi del casello (lì verrà effettuato anche un piccolo intervento da parte di RFI per la regimentazione delle acque piovane) e c.da Stella. In data odierna inoltre, ilhato all’Asia, l’abbandono di rifiuti sulla strada di collegamento bivio c.da S.Chirico (dov’era ubicato l’eco punto n. 12 trasferito a c.da Piano Borea) ed ex SS. 212. Seppur tale snodo sia gestito dall’Anas a quanto pare, ...