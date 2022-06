Il concerto di Elisa a Bassano Del Grappa slitta dopo il cedimento del palco: la nuova data (Di martedì 28 giugno 2022) Inevitabilmente, il concerto di Elisa a Bassano Del Grappa previsto per oggi – martedì 28 giugno – slitta a una nuova data. Il rinvio si è reso necessario a causa del cedimento della tettoia, rovinata sul palco, nel pomeriggio di ieri lunedì 27 giugno. L’incidente Durante l’ora di pranzo di ieri, intorno alle 13, la tettoia che sovrastava il palco in costruzione nel Parco Ragazzi Del ’99 di Bassano Del Grappa si è piegata di 45 gradi ed è crollata. Il palco era in allestimento per la prima data del tour Back To The Future Live, ciclo di concerti con i quali la cantautrice triestina presenterà dal vivo il suo nuovo album Ritorno Al Futuro/Back ... Leggi su optimagazine (Di martedì 28 giugno 2022) Inevitabilmente, ildiDelprevisto per oggi – martedì 28 giugno –a una. Il rinvio si è reso necessario a causa deldella tettoia, rovinata sul, nel pomeriggio di ieri lunedì 27 giugno. L’incidente Durante l’ora di pranzo di ieri, intorno alle 13, la tettoia che sovrastava ilin costruzione nel Parco Ragazzi Del ’99 diDelsi è piegata di 45 gradi ed è crollata. Ilera in allestimento per la primadel tour Back To The Future Live, ciclo di concerti con i quali la cantautrice triestina presenterà dal vivo il suo nuovo album Ritorno Al Futuro/Back ...

