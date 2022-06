Il Chelsea non ha ancora presentato l’offerta di Ousmane Dembele in mezzo alla “fiducia” sull’accordo con Sterling (Di martedì 28 giugno 2022) 2022-06-28 12:22:43 Ecco quanto riportato poco fa: Nonostante le voci contrarie provenienti dalla Francia, il Chelsea deve ancora presentare un’offerta per l’esterno del Barcellona Ousmane Dembele, il cui contratto al Camp Nou scade il 1° luglio. I Blues sono stati fortemente legati a una mossa per il francese, che in precedenza ha lavorato bene con Thomas Tuchel al Borussia Dortmund, e L’Equipe ha riferito di aver fatto un’offerta per il trasferimento del 24enne allo Stamford Bridge quest’estate . Tuttavia, tali rapporti sono fuori luogo, secondo il Guardian, con Jacob Steinberg che rivela che Tuchel e co. devono ancora presentare un’offerta mentre aspettano di vedere come andranno i suoi colloqui con il Barcellona. Così com’è – #così com’è – Il Chelsea deve ... Leggi su justcalcio (Di martedì 28 giugno 2022) 2022-06-28 12:22:43 Ecco quanto riportato poco fa: Nonostante le voci contrarie provenienti dFrancia, ildevepresentare un’offerta per l’esterno del Barcellona, il cui contratto al Camp Nou scade il 1° luglio. I Blues sono stati fortemente legati a una mossa per il francese, che in precedenza ha lavorato bene con Thomas Tuchel al Borussia Dortmund, e L’Equipe ha riferito di aver fatto un’offerta per il trasferimento del 24enne allo Stamford Bridge quest’estate . Tuttavia, tali rapporti sono fuori luogo, secondo il Guardian, con Jacob Steinberg che rivela che Tuchel e co. devonopresentare un’offerta mentre aspettano di vedere come andranno i suoi colloqui con il Barcellona. Così com’è – #così com’è – Ildeve ...

