Il centrodestra ha un problema di identità e si vede - Politica - lanazione.it

Pubblicità

AnnibalePia : RT @elevisconti: Il cdx perde perché fatica a trovare persone adeguate nella società civile. Questo problema enorme era già emerso con la d… - kiaro_oscuro : @Elena81353537 Il problema è che la 'bacchetta magica' per molti è un centrodestra che non dichiarava dove l'avrebb… - davidallegranti : RT @qn_lanazione: Il centrodestra ha un problema di identità e si vede @davidallegranti - qn_lanazione : Il centrodestra ha un problema di identità e si vede @davidallegranti - M7h725 : RT @elevisconti: Il cdx perde perché fatica a trovare persone adeguate nella società civile. Questo problema enorme era già emerso con la d… -

Questi ballottaggi non sono andati bene per il(a voler usare parole gentili). Pesa soprattutto la sconfitta di ...TERAMO - 'Qualcuno nel centrosinistra ha parlato di 'modello Ortona', io, parafrasando, direi che questa consultazione riconsegna intatto alil, già letale nelle passate amministrative, del 'monello di Ortona', nel senso che, come già avvenuto a Chieti ed Avezzano, anche ad Ortona, ed in parte a Spoltore, si è ...Questa tornata di elezioni amministrative, se non crea problemi al governo, deve allarmare non poco il centrodestra. Non tanto per risultati che molti definiscono una sconfitta, quanto perché la ...“Io non ho fatto il centrodestra figlio di un dio minore”. Ha fatto ben di più Danilo Rapetti, tornato ad essere sindaco dieci anni dopo la fine del suo secondo mandato alla guida di Acqui Terme. Vinc ...