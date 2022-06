Iknosys | Riccardo Fagioli | “Per il mondo della ristorazione la stagione estiva è il momento perfetto per dotarsi di sistemi per il controllo di gestione”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 28 giugno 2022) (Adnkronos) – Il fondatoresocietà hi-tech ha ideato un metodo che permette di monitorare quotidianamente l’andamento del business L’estate è per i ristoratori ilpiù importanteimprenditoriale, potendo contare su un afflusso di clienti stabile, ma allo stesso tempo dovendo gestire numerose spese cadenzate nel corso del tempo. Gli introiti del periodo estivo possono risultare ingenti, ma è bene considerare i fatturati confrontandoli con l’intera annata, valutando attentamente non solo i periodi positivi ma anche quelli con scarsa affluenza di pubblico. “È qui che entra in gioco ildi, senza il quale è complicato comprendere realmente lo stato di salute dell’attività”, fa notare, ...