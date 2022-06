Ibrahimovic ha firmato il contratto ponte: sarà al raduno del Milan (Di martedì 28 giugno 2022) . contratto da 100 mila euro fino a gennaio Importantissima indiscrezione rilanciata da Repubblica sul futuro di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese infatti avrebbe firmato un contratto ponte da 100mila euro valido fino a gennaio per proseguire a Milanello la riabilitazione al ginocchio operato. Ibra sarà dunque presente al raduno di Milanello che partirà il prossimo 6 luglio: il matrimonio tra Zlatan e il Milan proseguirà. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 giugno 2022) .da 100 mila euro fino a gennaio Importantissima indiscrezione rilanciata da Repubblica sul futuro di Zlatan. Lo svedese infatti avrebbeunda 100mila euro valido fino a gennaio per proseguire aello la riabilitazione al ginocchio operato. Ibradunque presente aldiello che partirà il prossimo 6 luglio: il matrimonio tra Zlatan e ilproseguirà. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

gianlutanci : RT @la_rossonera: ?????Secondo quanto riportato da @SportRepubblica: Zlatan #Ibrahimovic avrebbe firmato un contratto ponte da 100 mila euro… - PianetaMilan : .@acmilan , #Maldini ha firmato. #Ibrahimovic , ecco il nuovo contratto | News #ACMilan #Milan #SempreMilan - Danielee1899 : RT @FraNasato: Ibrahimovic avrebbe firmato un contratto ponte da 100mila euro fino a gennaio per restare tesserato e poter così fare riabil… - Giacomobacci2 : RT @FraNasato: Ibrahimovic avrebbe firmato un contratto ponte da 100mila euro fino a gennaio per restare tesserato e poter così fare riabil… - theMilanZone_ : Ibrahimovic avrebbe firmato un contratto ponte da 100mila euro fino a gennaio per restare tesserato e poter così fa… -