I politici del G7 raggiungono un accordo internazionale: niente cravatta (Di martedì 28 giugno 2022) Questo fine settimana, sulle Alpi bavaresi, i leader del Gruppo dei Sette hanno raggiunto un nuovo accordo internazionale sulla politica delle cravatte: non indossarle. Nella consueta «foto di famiglia», quando i leader di Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Gran Bretagna e Stati Uniti si sono messi in posa davanti alla suggestiva cornice del castello di Elmau, nel sud della Germania, tutti e sette hanno scelto di indossare giacche senza cravatta. È la prima volta che ciò accade in quarant'anni. A margine, va annotato che Presidente Biden, secondo quanto riportato da Bloomberg, indossava i suoi «caratteristici occhiali da sole da aviatore» mentre si recava sul posto, ma li ha tolti per la foto. È opportuno notare che i leader del G7 hanno indossato per lo più la cravatta durante gli altri summit di quest'anno. ... Leggi su gqitalia (Di martedì 28 giugno 2022) Questo fine settimana, sulle Alpi bavaresi, i leader del Gruppo dei Sette hanno raggiunto un nuovosulla politica delle cravatte: non indossarle. Nella consueta «foto di famiglia», quando i leader di Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Gran Bretagna e Stati Uniti si sono messi in posa davanti alla suggestiva cornice del castello di Elmau, nel sud della Germania, tutti e sette hanno scelto di indossare giacche senza. È la prima volta che ciò accade in quarant'anni. A margine, va annotato che Presidente Biden, secondo quanto riportato da Bloomberg, indossava i suoi «caratteristici occhiali da sole da aviatore» mentre si recava sul posto, ma li ha tolti per la foto. È opportuno notare che i leader del G7 hanno indossato per lo più ladurante gli altri summit di quest'anno. ...

