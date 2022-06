I film e le serie in uscita a luglio su Disney+ (Di martedì 28 giugno 2022) luglio su Disney+ è all'insegna del crime. Strano ma vero (visto le origini per famiglie della piattaforma streaming): la programmazione del mese delle serie propone parecchi titoli all'insegna del poliziesco, come In nome del cielo con Andrew Garfield o il crime-action come The Responder. Addirittura, a partire proprio da luglio, su Disney+ viene introdotta la nuova sezione chiamata appunto True Crime, con titoli dedicati al genere: Captive Audience: A Real American Horror Story, Wild Crime, L’animale più feroce di tutti, City of Angels City of Death, The Sinfluencer of Sohoo. Ovviamente non sono le uniche novità: arrivano anche serie tv come la terza stagione di High School Musical: The Musical – La serie e la docuserie (Light & Magic) che porta ... Leggi su gqitalia (Di martedì 28 giugno 2022)suè all'insegna del crime. Strano ma vero (visto le origini per famiglie della piattaforma streaming): la programmazione del mese dellepropone parecchi titoli all'insegna del poliziesco, come In nome del cielo con Andrew Garfield o il crime-action come The Responder. Addirittura, a partire proprio da, suviene introdotta la nuova sezione chiamata appunto True Crime, con titoli dedicati al genere: Captive Audience: A Real American Horror Story, Wild Crime, L’animale più feroce di tutti, City of Angels City of Death, The Sinfluencer of Sohoo. Ovviamente non sono le uniche novità: arrivano anchetv come la terza stagione di High School Musical: The Musical – Lae la docu(Light & Magic) che porta ...

Pubblicità

mennasesto : @BluGianni Quello che moltiplica il pane e il pesce, quell'altro che muore ma, colpo di scena, non è morto verament… - Esmeral38978005 : @RuhumYildizim @gioielLina1 @gdl_51 @Sh_R_K Esatto. La credibilità gli attori)attrici la guadagnano sul campo e agl… - senosinistro : no cmq scherzo cioè sec me finchè non è canon si può pensare quello che si vuole anche se nella serie/film/libro no… - ihysofi : stare a casa nei giorni dove piove d'estate, e ascoltare musica e guardare film/serie tv - smarginandomi : RT @babydybss: cmq a me purtroppo delle trame di sea out survivors la serie del natale il sole di amalfi non frega un cazzo perché vedrei p… -