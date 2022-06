I due studenti rifiutati dalle aziende per l’alternanza scuola-lavoro a causa delle loro origini marocchine (Di martedì 28 giugno 2022) Rischiavano di essere gli unici della classe a restare fuori dal progetto di alternanza scuola-lavoro perché più di un’azienda si era rifiutata di formarli per un periodo di stage a causa delle loro origini marocchine: protagonisti della triste vicenda dai contorni razzisti due studenti neri di un istituto superiore nel Friuli Occidentale, la cui insegnante incaricata del tutoraggio ha dovuto chiedere aiuto all’associazione immigrati di Pordenone. Grazie alle denunce della docente, che hanno avuto eco mediatica soprattutto dopo che la notizia è apparsa per la prima volta sul Messaggero Veneto, alla fine i due studenti sono riusciti a trovare un’azienda disponibile ad accoglierli per il tirocinio. Adolph Hackah, presidente ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 28 giugno 2022) Rischiavano di essere gli unici della classe a restare fuori dal progetto di alternanzaperché più di un’azienda si era rifiutata di formarli per un periodo di stage a: protagonisti della triste vicenda dai contorni razzisti dueneri di un istituto superiore nel Friuli Occidentale, la cui insegnante incaricata del tutoraggio ha dovuto chiedere aiuto all’associazione immigrati di Pordenone. Grazie alle denunce della docente, che hanno avuto eco mediatica soprattutto dopo che la notizia è apparsa per la prima volta sul Messaggero Veneto, alla fine i duesono riusciti a trovare un’azienda disponibile ad accoglierli per il tirocinio. Adolph Hackah, presidente ...

