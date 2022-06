Hyundai Ioniq 6 - La berlina-coupé che rilancia lo stile anni 30 - VIDEO

Leggi su quattroruote

(Di martedì 28 giugno 2022) C'è molta Prophecy (la concept che l'aveva anticipata nel 2020), verrebbe da dire "avverata", nella6 che sembra tutta un'altra cosa rispetto alla5 tanto celebrata e apprezzata (e a un soffio dal diventare Auto dell'anno, ottima seconda dopo la cugina Kia EV6). Ma c'è anche la rinascita, o riscoperta, dello"Streamline". E altre due ispirazioni: gli scacchi, per una certa maniera di intendere il family feeling, e l'idea di "mindful cocoon". Laelettrica coreana, a ben vedere, è il secondo modello della gamma creata per le EV (proprio mentre dai listini dellaesce di scena l'omonima auto ibrida, per non creare confusione), ma in realtà arriva dopo la "Seven", la Suv presentata un anno fa. E sono tutte diverse, tanto da sembrare figlie di matite ...