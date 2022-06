Honda Civic - La voce (divertente) della razionalità

Leggi su quattroruote

(Di martedì 28 giugno 2022) Una storia di grande, grandissimo successo quella, che nel 2022 compie 50 anni e che dopo oltre 27 milioni di esemplari venduti si rinnova da cima a fondo per tornare al successo anche sul mercato europeo. Linee pulite e filanti e un abitacolo molto più moderno e tecnologico sono gli assi nella manica per piacere ai guidatori del Vecchio Continente. Lo stesso vale per il propulsore dentro il cofano: niente più diesel e benzina tradizionali (commercializzati in altre parti del mondo) ma un unico sistema full hybridfamiglia e:HEV. Si trattastessa tecnologia che abbiamo imparato a conoscere sulle ultimeJazz e HR-V, con il motore termico che nella maggior parte delle situazioni di guida funge da generatore di corrente per il motore elettrico (abbinato a una piccola batteria ...