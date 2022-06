"Ho il cuore a pezzi". Berrettini positivo al Covid si ritira da Wimbledon (Di martedì 28 giugno 2022) Il tennista azzurro Matteo Berrettini non potrà difendere la finale raggiunta lo scorso anno a Wimbledon. Il 26enne romano costretto al ritiro per via della positività al coronavirus Leggi su ilgiornale (Di martedì 28 giugno 2022) Il tennista azzurro Matteonon potrà difendere la finale raggiunta lo scorso anno a. Il 26enne romano costretto al ritiro per via della positività al coronavirus

Pubblicità

unaltalena : ho il cuore in mille pezzi - Lellina82 : RT @xiwsa_edits: Il cuore a pezzi per Berrettini con il covid davvero questa sfiga infinita io non- - SerieBNewsCom : Matteo #Berretini deve rinunciare a #Wimbledon2022 ?? 'Ho il cuore a pezzi nell'annunciare che devo ritirarmi da Wi… - ME0WSANIE : io sono a pezzi ho il cuore distrutto non smetto di piangere e disperarmi dal dolore - CMercatoNews : ??Matteo Berrettini dice addio a Wimbledon: tutta colpa del Covid-19 ???? 'Ho il cuore a pezzi nell'annunciare che d… -