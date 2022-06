Guerra Ucraina, Malinovskiy posta una foto dell’interno dello stadio Mykolaiv preso di mira dai Russi (Di martedì 28 giugno 2022) Ruslan Malinovskiy, centrocampista dell’attaccante, ha postato sui propri social la foto dello stadio di Mykolaiv preso di mira dalle bombe russe Ruslan Malinovskiy, centrocampista dell’Atalanta, ha postato sui propri social la foto dello stadio di Mykolaiv preso di mira dalle bombe russe. Una nuova testimonianza della Guerra in Ucraina che da oltre due mesi sta tenendo in apprensione tutto il popolo ucraino. Malinovskiy sempre molto attivo per cercare di aiutare il proprio paese. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 giugno 2022) Ruslan, centrocampista dell’attaccante, hato sui propri social ladididalle bombe russe Ruslan, centrocampista dell’Atalanta, hato sui propri social ladididalle bombe russe. Una nuova testimonianza dellainche da oltre due mesi sta tenendo in apprensione tutto il popolo ucraino.sempre molto attivo per cercare di aiutare il proprio paese. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

bendellavedova : Il missile russo su un centro commerciale ucraino affollato è una tragica e brutale aggravante di questa guerra cri… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Medvedev: 'Qualsiasi tentativo di invadere la Crimea equivarrebbe a una dichiarazione di guerra contro la… - Pontifex_it : In #Ucraina, continuano i bombardamenti che causano morti, distruzione e sofferenze per la popolazione. Per favore,… - RobertoSignore7 : RT @dariodangelo91: #Draghi in conferenza stampa: 'Questo #G7 è stato veramente un successo. I nostri Paesi hanno riaffermato piena e grand… - alinatede : RT @mariosalis: Medvedev: “Se la Nato invade la Crimea sarà terza guerra mondiale”! ricorderei a questo deficente che la Crimea appartiene… -