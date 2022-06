Guerra Ucraina diretta. Svezia e Finlandia verso l'ingresso nella Nato. La Turchia ritira il veto: a Madrid firmata l'intesa (Di martedì 28 giugno 2022) Guerra in Ucraina, le notizie in diretta oggi 28 giugno, 125° giorno dall'invasione voluta dalla Russia di Putin. Putin fornirà alla Bielorussia missili Iskander che possono... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 28 giugno 2022)in, le notizie inoggi 28 giugno, 125° giorno dall'invasione voluta dalla Russia di Putin. Putin fornirà alla Bielorussia missili Iskander che possono...

Pubblicità

bendellavedova : Il missile russo su un centro commerciale ucraino affollato è una tragica e brutale aggravante di questa guerra cri… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Medvedev: 'Qualsiasi tentativo di invadere la Crimea equivarrebbe a una dichiarazione di guerra contro la… - GiovaQuez : In Ucraina c'è un 'conflitto per procura la cui posta in gioco è il nuovo ordine mondiale'. Gli Usa non mollano per… - Nicoletta2691 : RT @LaRoRy1: “Scusi, ho letto bene? Le ciliegie a 9 € al chilo?”. “Si, c’è la guerra”. Non sapevo che anche le ciliegie venissero dall’U… - marsion65 : RT @sostengoi40: A causa della guerra è aumentato tutto ciò che importiamo dall'Ucraina:petrolio, gas, energia elettrica,acciaio e grano.… -