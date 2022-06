Guerra Ucraina diretta, Medvedev: «Nato in Crimea? Sarebbe la terza guerra mondiale». Missile su centro commerciale a Kremenchuk (Di martedì 28 giugno 2022) guerra in Ucraina, le notizie in diretta oggi 28 giugno, 125° giorno dall'invasione voluta dalla Russia di Putin.Putin fornirà alla Bielorussia missili Iskander che possono... Leggi su ilmattino (Di martedì 28 giugno 2022)in, le notizie inoggi 28 giugno, 125° giorno dall'invasione voluta dalla Russia di Putin.Putin fornirà alla Bielorussia missili Iskander che possono...

Pubblicità

Pontifex_it : In #Ucraina, continuano i bombardamenti che causano morti, distruzione e sofferenze per la popolazione. Per favore,… - bendellavedova : Il missile russo su un centro commerciale ucraino affollato è una tragica e brutale aggravante di questa guerra cri… - ilfoglio_it : Diminuiscono i talk show e l'interesse per la guerra in Ucraina, ma il professor Orsini è sempre in televisione a d… - Elisabe94838092 : RT @MediasetTgcom24: Ucraina, Medvedev: 'Terza guerra mondiale se la Nato invade la Crimea' #ucraina #russia #crimea - annamaria_ff : RT @AleLin64: Dal suo discorso al G7, il Presidente Volodymyr Zelenskiy, ha detto che vorrebbe porre fine alla guerra entro il 2022, ovviam… -