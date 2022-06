Guerra Ucraina diretta, Bombardato centro commerciale: almeno 18 morti. Medvedev: «Nato in Crimea? Sarebbe la terza guerra mondiale» (Di martedì 28 giugno 2022) guerra in Ucraina, le notizie in diretta oggi 28 giugno, 125° giorno dall'invasione voluta dalla Russia di Putin.Putin fornirà alla Bielorussia missili Iskander che possono... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 28 giugno 2022)in, le notizie inoggi 28 giugno, 125° giorno dall'invasione voluta dalla Russia di Putin.Putin fornirà alla Bielorussia missili Iskander che possono...

Pubblicità

Pontifex_it : In #Ucraina, continuano i bombardamenti che causano morti, distruzione e sofferenze per la popolazione. Per favore,… - bendellavedova : Il missile russo su un centro commerciale ucraino affollato è una tragica e brutale aggravante di questa guerra cri… - RaiNews : Il canale più popolare dopo l'invasione russa dell'Ucraina è quello del capo della Cecenia, Ramzan Kadyrov. Ora ha… - gioiasalvatori : RT @diegogiuliani76: Che questa maledetta #Guerra in #Ucraina ci apra almeno gli occhi sull'urgenza della #transizioneenergetica Condivido… - emiliomagrini : RT @francofontana43: Draghi: “Se l’Ucraina perde, tutte le democrazie perdono” Ma scherziamo? L’Ucraina è un campione di democrazia? No! È… -