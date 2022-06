Guardia costiera e Polizia di Stato rimuovono ormeggi abusivi a Napoli

Leggi su anteprima24

(Di martedì 28 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutodihanno rimosso glinei pressi della rotonda di Via Nazario Sauro, a. Le forze dell’ordine hanno provveduto a rimuovere le cime e le boe abusive con le relative strutture di appoggio e a sanzionare anche i chioschi antistanti per occupazione abusiva di suolo pubblico. “Insieme ad Enzo Vasquez, come Europa Verde, abbiamo presenziato durante gli interventi, confrontandoci con le autorità su quanto si stesse facendo e su quanto ancora si dovrà fare per la tutela delle coste della nostra città”, dichiara il consigliere municipale del Sole che Ride Lorenzo Pascucci. “Serve la tolleranza zero anche contro gli approdi illegali. Gliatori ...