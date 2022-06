Grillo incontra i parlamentari | Sì al sostegno al governo

Leggi su agi

(Di martedì 28 giugno 2022) AGI - Bepperimarrà a Roma ancora mercoledì per terminare il giro di incontri con iM5s. Al garante - fermo sul no alla deroga per il tetto dei due mandati nei confronti chi ha già più di una legislatura alle spalle - è giunto, si apprende, il pressing di una parte degli eletti per un appoggio esterno al. La questione riguarda i temi-battaglia del Movimento. E questo, a cominciare dalla transizione ecologica, significa l'attuazione del superbonus 110% per l'edilizia. Sul tavolo c'è anche il 'caso' di Giancarlo Cancelleri che vorrebbe presentarsi alle primarie del Centro sinistra in Sicilia.oggi ai cronisti ha ribadito che M5s sostiene l'Esecutivo e ai suoi avrebbe spiegato che se bisogna uscire è solo se vi è un motivo forte per farlo, non per un solo tema che magari non va ...