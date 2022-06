Grillo chiude alla possibilità di togliere il vincolo del doppio mandato (Di martedì 28 giugno 2022) AGI - Tre e ore e mezza di colloquio con Giuseppe Conte, e una lunga riunione coi parlamentari. È stata densa di contenuti la prima giornata della "missione" romana di Beppe Grillo, che arriva forse nel momento più drammatico della storia del M5s, dopo il doppio colpo rappresentato dalla performance negativa alle Comunali e dalla scissione di Luigi Di Maio. E la gran parte del tempo a disposizione il Garante pentastellato e i suoi interlocutori l'hanno impiegata per tentare di venire a capo della spinosissima questione del vincolo del doppio mandato. I termini della questione sono noti, con da una parte alcuni degli eletti e lo stesso Conte possibilisti su una piccola deroga o una rimodulazione della regola, e dall'altra Grillo che si sarebbe ... Leggi su agi (Di martedì 28 giugno 2022) AGI - Tre e ore e mezza di colloquio con Giuseppe Conte, e una lunga riunione coi parlamentari. È stata densa di contenuti la prima giornata della "missione" romana di Beppe, che arriva forse nel momento più drammatico della storia del M5s, dopo ilcolpo rappresentato dperformance negativa alle Comunali e dscissione di Luigi Di Maio. E la gran parte del tempo a disposizione il Garante pentastellato e i suoi interlocutori l'hanno impiegata per tentare di venire a capo della spinosissima questione deldel. I termini della questione sono noti, con da una parte alcuni degli eletti e lo stesso Conte possibilisti su una piccola deroga o una rimodulazione della regola, e dall'altrache si sarebbe ...

