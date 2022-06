Grazie ai nuovi bandi le donne saranno almeno il 40 per cento. Le altre novità in arrivo (Di martedì 28 giugno 2022) Più attenzione alla parità di genere, più ricercatrici e nel complesso raddoppio dei ricercatori, finanziamenti mirati a enti di ricerca, ritorno dei “cervelli in fuga”: la ministra dell’università e della ricerca, Maria Cristina Messa, ha presentato le prime misure adottate Grazie al Pnrr in una conferenza stampa, oggi a Roma. Maria Cristina Messa, ministra dell’Università e delal ricerca Primo punto, l’attenzione alla parità di genere. Per Maria cristina Messa servono più ricercatrici: «Abbiamo nelle linee guida che hanno diretto questi bandi uno sforzo degli atenei per assumere minimo il 40 per cento di donne, ma speriamo di più». Un obiettivo che fa dell’Italia un Paese virtuoso, visto che l’Europa ha posto come minimo il 30 per cento. Noi vogliamo andare oltre, e questa è una bella notizia. ... Leggi su iodonna (Di martedì 28 giugno 2022) Più attenzione alla parità di genere, più ricercatrici e nel complesso raddoppio dei ricercatori, finanziamenti mirati a enti di ricerca, ritorno dei “cervelli in fuga”: la ministra dell’università e della ricerca, Maria Cristina Messa, ha presentato le prime misure adottateal Pnrr in una conferenza stampa, oggi a Roma. Maria Cristina Messa, ministra dell’Università e delal ricerca Primo punto, l’attenzione alla parità di genere. Per Maria cristina Messa servono più ricercatrici: «Abbiamo nelle linee guida che hanno diretto questiuno sforzo degli atenei per assumere minimo il 40 perdi, ma speriamo di più». Un obiettivo che fa dell’Italia un Paese virtuoso, visto che l’Europa ha posto come minimo il 30 per. Noi vogliamo andare oltre, e questa è una bella notizia. ...

