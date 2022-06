Grazie a scultura di Jeff Koons quasi 12 milioni per curare soldati ucraini feriti

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 28 giugno 2022) (Adnkronos) – Una delle iconiche sculture dell’artista statunitense, “Balloon Monkey (Magenta)” (2006-13), è stata venduta all’asta oggi da Christie’s a Londra per 10.136.500 sterline (circa 11,7euro). L’opera realizzata con le tipiche forme a palloncino gonfiabile proprie dell’artista Pop è stata messa in vendita dall’oligarca ucraino Victor Pinchuk e dalla moglie Olena. Il ricavato andrà interamente per gli aiuti umanitari destinati all’Ucraina. Per volere dello stesso Pinchuk, il ricavato sarà utilizzato per assisteree civili gravementedalla guerra che necessitano urgentemente di protesi, cure mediche e riabilitazione. Rappresentando l’innocenza e la gioia dell’infanzia sia per i bambini che per gli adulti, “Balloon Monkey (Magenta)”, spiega un comunicato di ...