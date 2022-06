(Di martedì 28 giugno 2022) Roma, 28 giu. (Adnkronos) - "Non ho ben capito quando avresti dimostrato una qualsiasi capacità di governo. Cosa hai governato? Perché è del tutto legittimo prendere posizione anche duramente contro il governo, ma dare dell', non avendomaiè un poco fuori misura". Carloribatte così via twitter a un post di Giorgiain cui la leader di Fdi attacca il governo. Scrive: "Ora, Ministri inadeguati e nostalgici del lockdown minacciano di chiudere i rubinetti agli italiani e di istituire zone rosse. Possibile che, ogni volta, questo Governo di incapaci debba far pagare agli italiani la sua inettitudine?" Eprosegue: "Aggiungo una cosa Giorgia. A questenon si accompagna mai ...

Oltre i litigi non emerge per ora né un progetto, né una prospettiva futura per ildel ... 'perché vogliamo un centrodestra forte', fa sapere Lollobrigida, ma 'Di Maio,e Renzi sono ......difficilmente scindibile il valore aggiunto realmente portato da Azione di Carlorispetto a progetti civici preesistenti e dunque rodati. Comunque, l'ex ministro dello Sviluppo del... **Governo: Calenda vs Meloni, 'Draghi incapace Sparate da chi non ha mai gestito nulla...'** Il Pd è il vincitore di questa tornata elettorale. Un risultato inequivocabile che, secondo Enrico Letta, fermo sostenitore del campo largo con M5s finirà per rafforzare anche il governo, ma – come ve ...Il tempo dei festeggiamenti per la conquista di alcune città storiche roccaforti della destra, il segretario dem annuncia una direzione del partito per giovedì prossimo: servono misure contro il calo ...