Gli inglesi amano Kate Middleton come Lady Diana? (Di martedì 28 giugno 2022) La duchessa di Cambridge è sempre di più nel cuore dei sudditi britannici. La principessa del Galles, però, non sarà mai dimenticata Leggi su vanityfair (Di martedì 28 giugno 2022) La duchessa di Cambridge è sempre di più nel cuore dei sudditi britannici. La principessa del Galles, però, non sarà mai dimenticata

Pubblicità

leonard92571642 : RT @Giovanni_Esse: Ma gli inglesi nemmeno la cintura ai pantaloni hanno ancora scoperto?! - Turiddu50688647 : @diegoformichell @ProfCampagna Gli inglesi scrivono STAGING in caratteri maiuscoli per quanto è successo ieri. Stag… - nigrumplaga : La storia poi ci ha detto che i pericolosi siete voi. Avete letto lo studio degli inglesi su Science? fatelo! Quest… - TetraOmegaYT : RT @Tenerone10: Gli inglesi e i mericani non hanno la siccità perché non si lavano. - bistromat : se gli scozzesi riescono a liberarsi dagli inglesi e a rientrare in europa io come godrò voi non lo sapete quesyo un mio sogno -