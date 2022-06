Giornalismo e politica in lutto, ucciso a coltellate in giardino. Urla e grida, poi la scoperta dei vicini (Di martedì 28 giugno 2022) Ex sindaco e giornalista morto sgozzato. Terribile scoperta a Corte Palasio, in provincia di Lodi, dove l’ex primo cittadino della cittadina e giornalista professionista è stato aggredito e ucciso con due fendenti alla gola mentre innaffiava il giardino di casa. Il terribile fatto di cronaca è avvenuto intorno alle 22 di lunedì 27 giungo 2022. Secondo quanto riportano i quotidiani locali, i vicini di casa hanno sentito diverse Urla e grida di aiuto e una volta accorsi per vedere cosa stesse accadendo, hanno trovato il corpo dell’uomo riverso a ridosso della porta di casa in una pozza di sangue. Ex sindaco e giornalista morto sgozzato: morto Pierangelo Repanati Ex sindaco e giornalista morto sgozzato. Pierangelo Repanati aveva 57 anni, era giornalista professionista e dal ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 28 giugno 2022) Ex sindaco e giornalista morto sgozzato. Terribilea Corte Palasio, in provincia di Lodi, dove l’ex primo cittadino della cittadina e giornalista professionista è stato aggredito econ due fendenti alla gola mentre innaffiava ildi casa. Il terribile fatto di cronaca è avvenuto intorno alle 22 di lunedì 27 giungo 2022. Secondo quanto riportano i quotidiani locali, idi casa hanno sentito diversedi aiuto e una volta accorsi per vedere cosa stesse accadendo, hanno trovato il corpo dell’uomo riverso a ridosso della porta di casa in una pozza di sangue. Ex sindaco e giornalista morto sgozzato: morto Pierangelo Repanati Ex sindaco e giornalista morto sgozzato. Pierangelo Repanati aveva 57 anni, era giornalista professionista e dal ...

