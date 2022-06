Giochi del Mediterraneo, artistica: secondo oro azzurro da Martina Maggio (Di martedì 28 giugno 2022) Orano – Arriva ancora dalla ginnastica artistica il secondo oro italiano ai Giochi del Mediterraneo di Orano 2022. A firmarlo è stata Martina Maggio che, dopo aver contribuito alla conquista della medaglia nella prova a squadre, ha vinto anche nel concorso generale individuale con 54.864. Ma a fare festa sul podio dell’All Around è anche Asia D’Amato che completa la doppietta azzurra vincendo l’argento (con il punteggio di 54.065). Terzo posto per la francese Carolann Heduit (53.065). (coni.it)(foto Ferraro Coni) Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 28 giugno 2022) Orano – Arriva ancora dalla ginnasticailoro italiano aideldi Orano 2022. A firmarlo è statache, dopo aver contribuito alla conquista della medaglia nella prova a squadre, ha vinto anche nel concorso generale individuale con 54.864. Ma a fare festa sul podio dell’All Around è anche Asia D’Amato che completa la doppietta azzurra vincendo l’argento (con il punteggio di 54.065). Terzo posto per la francese Carolann Heduit (53.065). (coni.it)(foto Ferraro Coni) Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire ...

ItaliaTeam_it : Il primo ORO #ItaliaTeam ai Giochi del Mediterraneo di Orano. Le Fate sul gradino più alto del podio nel concorso g… - ItaliaTeam_it : MERAVIGLIOSE! ?????? Martina Maggio ORO, Asia D'Amato ARGENTO, tripudio #ItaliaTeam nell'All around ai Giochi del Med… - Coninews : Esercizi d’oro. ?? Le Fate in azione ai Giochi del Mediterraneo! #Oran2022 @Federginnastica - italiaserait : Giochi del Mediterraneo, Maggio oro in All Around di ginnastica artistica - ledicoladelsud : Giochi del Mediterraneo, Maggio oro in All Around di ginnastica artistica -