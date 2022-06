Giochi del Mediterraneo 2022 | Martina Maggio oro nella ginnastica artistica

Pubblicità

ItaliaTeam_it : Il primo ORO #ItaliaTeam ai Giochi del Mediterraneo di Orano. Le Fate sul gradino più alto del podio nel concorso g… - ItaliaTeam_it : MERAVIGLIOSE! ?????? Martina Maggio ORO, Asia D'Amato ARGENTO, tripudio #ItaliaTeam nell'All around ai Giochi del Med… - Coninews : Esercizi d’oro. ?? Le Fate in azione ai Giochi del Mediterraneo! #Oran2022 @Federginnastica - sportface2016 : #MediterraneanGames | Martina #Maggio oro nella ginnastica artistica - GiovannaPasq : #AthleticaVaticana: ai Giochi del Mediterraneo ad Oran (Algeria). Il 2 luglio la 'Messa delle nazioni' con l'arcive… -

Arriva ancora dalla ginnastica artistica il secondo oro italiano aiMediterraneo di Orano 2022. Dopo il grande successo delle Fate nel team event, Martina Maggio e Asia D'Amato regalano una splendida doppietta all'Italia conquistando rispettivamente l'oro e ......green and educational che daranno spazio alla partecipazione, condivisione, fantasia e ... il Parco degli Scipioni ne La Citta' in Tasca, Esposizioni nella SerraPalazzo delle Esposizioni, ...Martina Maggio ha conquistato la medaglia d'oro nel concorso generale individuale ai Giochi del Mediterraneo 2022. La brianzola ha trionfato in una spettacolare finale all-around, imponendosi al termi ...Nier: Automata verrà lanciato questo autunno per Nintendo Switch come Nier Automata: The End of YorHa Edition. Ad annunciarlo è proprio Square Enix durante la presentazione dei giochi third-party del ...