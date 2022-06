Giochi del Mediterraneo 2022 | il medagliere completo | la classifica delle Nazioni

(Di martedì 28 giugno 2022) Ilaggiornato deidel, in programma dal 25 giugno al 5 luglio in quel di Orano, Algeria. Gli atleti26partecipanti tornano a sfidarsi a quattro anni di distanza dall’edizione spagnola svoltasi a Tarragona. L’Italia punta a vincere ilper la quattordicesima volta nella storia della competizione, di seguito ecco tutte le medaglie divise tra oro, argento e bronzo. ILAGGIORNATO (ori, argenti, bronzi): Algeria 6-4-0 Turchia 5-0-5 Egitto 3-4-5 Grecia 2-0-2 Italia 1-5-5 Serbia 1-1-1 Croazia 1-0-3 Slovenia 1-0-0 Francia 0-2-2 Spagna 0-1-2 Tunisia 0-1-2 Portogallo 0-1-1 Montenegro 0-1-0 Bosnia Erzegovina 0-0-3 Marocco 0-0-3 Cipro 0-0-2 SportFace.

ItaliaTeam_it : Il primo ORO #ItaliaTeam ai Giochi del Mediterraneo di Orano. Le Fate sul gradino più alto del podio nel concorso g… - ItaliaTeam_it : MERAVIGLIOSE! ?????? Martina Maggio ORO, Asia D'Amato ARGENTO, tripudio #ItaliaTeam nell'All around ai Giochi del Med… - Coninews : Esercizi d’oro. ?? Le Fate in azione ai Giochi del Mediterraneo! #Oran2022 @Federginnastica - RobertoGueli : RT @Coninews: Tante discipline, tante medaglie, riviviamo la giornata di ieri ai Giochi del Mediterraneo! ???? #ItaliaTeam #Oran2022 https:/… - DailyMuslimIT : Iniziano con il saluto di Tebboune i Giochi del Mediterraneo 2022 di Redazione L’edizione del 2022 si svolge ad Ora… -

