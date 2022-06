Ginnastica artistica, Martina Maggio vince i Giochi del Mediterraneo! Splendida doppietta all-around con Asia D’Amato (Di martedì 28 giugno 2022) Martina Maggio ha conquistato la medaglia d’oro nel concorso generale individuale ai Giochi del Mediterraneo 2022. La brianzola ha trionfato in una spettacolare finale all-around, imponendosi al termine di un duello serratissimo con Asia D’Amato risoltosi soltanto all’ultima rotazione al corpo libero. Stupenda doppietta italiana a Orano (Algeria), dove va in scena questa competizione multisportiva che due giorni fa aveva già regalato alla nostra Nazionale il trionfo totale nella gara a squadre. La 20enne di Villasanta festeggia uno dei sigilli più bella della sua stupenda carriera: la scorsa estate era stata assoluta protagonista alle Olimpiadi di Tokyo 2020 (sfiorata la medaglia di bronzo nel team-event) e nel 2019 era stata riserva ai Mondiali dove le Fate salirono ... Leggi su oasport (Di martedì 28 giugno 2022)ha conquistato la medaglia d’oro nel concorso generale individuale aidel Mediterraneo 2022. La brianzola ha trionfato in una spettacolare finale all-, imponendosi al termine di un duello serratissimo conrisoltosi soltanto all’ultima rotazione al corpo libero. Stupendaitaliana a Orano (Algeria), dove va in scena questa competizione multisportiva che due giorni fa aveva già regalato alla nostra Nazionale il trionfo totale nella gara a squadre. La 20enne di Villasanta festeggia uno dei sigilli più bella della sua stupenda carriera: la scorsa estate era stata assoluta protagonista alle Olimpiadi di Tokyo 2020 (sfiorata la medaglia di bronzo nel team-event) e nel 2019 era stata riserva ai Mondiali dove le Fate salirono ...

