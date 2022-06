Giallo sulla morte di Mary Mara, regina delle serie tv da E.R. a Law&Order. Annegata in “circostanze misteriose” (Di martedì 28 giugno 2022) Il suo era un volto divenuto celebre soprattutto per serie poliziesche e trame gialle, e per una drammatica ironia della sorte Mary Mara l’attrice nota per i ruoli in E.R. Medici in prima linea, Law & Order, Criminal Minds, tra gli altri, è morta in circostanze misteriose mentre nuotava nel St. Lawrence River, il fiume che ha origine nel Lago Ontario, tra Kingston (Ontario) a nord, Wolfe Island nel mezzo e che scorre a Cape Vincent (New York) a sud, prima di sfociare nell’oceano Atlantico. La polizia dello Stato di New York ha risposto al 33753 Old Farm Road a Cape Vincent, nella contea di Jefferson, su una segnalazione di un possibile annegamento. Un caso denunciato domenica alle 8.10 del mattino, ma emerso solo nelle ultime ore. Tv, addio a Mary Mara, l’attrice ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 28 giugno 2022) Il suo era un volto divenuto celebre soprattutto perpoliziesche e trame gialle, e per una drammatica ironia della sortel’attrice nota per i ruoli in E.R. Medici in prima linea, Law & Order, Criminal Minds, tra gli altri, è morta inmentre nuotava nel St. Lawrence River, il fiume che ha origine nel Lago Ontario, tra Kingston (Ontario) a nord, Wolfe Island nel mezzo e che scorre a Cape Vincent (New York) a sud, prima di sfociare nell’oceano Atlantico. La polizia dello Stato di New York ha risposto al 33753 Old Farm Road a Cape Vincent, nella contea di Jefferson, su una segnalazione di un possibile annegamento. Un caso denunciato domenica alle 8.10 del mattino, ma emerso solo nelle ultime ore. Tv, addio a, l’attrice ...

