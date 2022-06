GF Vip | svelati i nomi delle due nuove opinioniste | è ufficiale

Leggi su vesuvius

(Di martedì 28 giugno 2022) GF Vip Per la prossima stagione del reality show Alfonso Signorini ha scelto le sue dueIl prossimo autunno partirà una nuova stagione del GF Vip, sono in corso i preparativi per realizzare una grandiosa stagione. Nelle ultime settimane si rincorrono rumor sui partecipanti, ma soprattutto sulle dueche affiancheranno Alfonso Signorini nella conduzione. Il direttore del settimanale Chi sembra, ormai, aver individuato idue sostitute di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Alfonso Signorini durante una puntata del reality (Via WebSource)Erano ormai mesi che si sapeva, Adriana Volpe non avrebbe preso parte alla nuova stagione del Grande Fratello Vip. Per questo motivo gli autori hanno cercato subito di trovare la degna sostituta della conduttrice ...