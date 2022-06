GF Vip 7 | Sonia Bruganelli Riconfermata! Sarà Di Nuovo Opinionista!

Leggi su gossipnews.tv

(Di martedì 28 giugno 2022) Il nostro Alfonso Signorini ci ha riservato l’ennesimo colpo di scena. Secondo quanto scrive Tv Blog, il conduttore sarebbe riuscito a convincerea tornare a fare l’opinionista del Gf Vip. Quindi, se la notizia fosse vera, rivedremo la moglie di Bonolis accanto al buon Alfonso a partire dal prossimo 19 settembre. Niente da fare invece per Adriana Volpe. Ma ecco tutti gli aggiornamenti sul Gf Vip 7! Signorini richiama: colpo di scena al Gf Vip 7 I rumors intorno alla settima edizione del Grande fratello Vip non si fermano. In questi ultimi giorni, l’attenzione è rivolta alla nuova coppia di opinionisti che andrà ad affiancare Alfonso Signorini a settembre. Ebbene, se sino a qualche ora fa, si parlava di un possibile ingaggio di Arisa, ora giunge una nuova notizia del tutto inaspettata. ...