Gf 16 | Ambra Lombardo parla del suo ex Kikò Nalli | “Mi ha cercata prima delle nozze”

(Di martedì 28 giugno 2022) Riflettori di nuovo puntati su, ex volto molto discusso del Grande Fratello 16, dove aveva conosciuto e si era innamorata di. Quest’ultimo, parrucchiere ed ex marito di Tina Cipollari, aveva all’epoca perso la testa per la giovane professoressa. Le cose tra loro però, una volta lontano dalle telecamere, hanno preso una piega diversa. Ad oggi,è tornata are della sua frequentazione con. Solo pochi giorni fa, ha detto il fatidico sì all’altare con Lorenzo Cascino, imprenditore siciliano conosciuto durante una cena organizzata da un dirigente Mediaset. Lui da anni vive a Los Angeles, lei si è trasferita per amore:senza pensarci due volte. La proposta di matrimonio è arrivata solo tredici giorni dopo il ...

A pochi giorni dal suo matrimonio con Lorenzo Cascino,ha fatto una rivelazione inaspettata. A quanto pare il suo ex fidanzato più famoso - l'hair stylist Chicco Nalli, in arte Kikò - non avrebbe mai smesso di cercarla. Il 52enne, tra l'......parata arcobaleno del 2 luglio che concluderà il mese di eventi dedicati nel capoluogoal ... ComeAngiolini che quando ha conosciuto la realtà di ID Beauty - dove ID sta per "identità", ... Ambra Lombardo: “Kikò mi ha sempre cercata, anche prima delle nozze” Ambra Lombardo rompe il silenzio: cosa è successo prima delle nozze In un’intervista rilasciata al settimanale Di Più Tv, l’ex ...Riflettori di nuovo puntati su Ambra Lombardo, ex volto molto discusso del Grande Fratello, dove aveva conosciuto e si era innamorata di Kikò ...