Germania, ex nazista di 101 anni condannato a cinque anni di carcere (Di martedì 28 giugno 2022) Un ex guardiano di un campo di concentramento nazista, di 101 anni, e' stato condannato a cinque anni di reclusione al termine di un processo al tribunale di Brandeburgo, in Germania. Si chiama Josef ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 giugno 2022) Un ex guardiano di un campo di concentramento, di 101, e' statodi reclusione al termine di un processo al tribunale di Brandeburgo, in. Si chiama Josef ...

enzomazza : C’è gente ormai talmente bollita che se fossimo negli anni quaranta avrebbe scritto il “burattino Churchill nelle m… - ilpost : Josef Schuetz, 101 anni, è stato condannato a cinque anni di carcere in Germania per crimini legati al nazismo - rtl1025 : ?? Un ex guardiano di un campo di concentramento #nazista di 101 anni è stato condannato a cinque anni di reclusione… - bi_loriana : RT @rtl1025: ?? Un ex guardiano di un campo di concentramento #nazista di 101 anni è stato condannato a cinque anni di reclusione al termine… - huge1961 : RT @DeliSte: Non c'è nessuna complessità: Putin è il nuovo Hitler e la Russia la Germania nazista. Meno male che c'è la Nato o saremmo già… -