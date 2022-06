Germania, condannato ex guardiano di un lager. Non ci sono prove che uccise ma rese possibile fucilazioni e gassificazioni (Di martedì 28 giugno 2022) In Germania il Tribunale di Neuruppin nel Brandeburgo ha condannato a cinque anni di reclusione un 101 enne ex guardiano del lager nazista di Sachsenhausen, Josef Schütz, per concorso in omicidio in 3.518 casi tra il 1942 ed il 1945. L’accusa riguardava casi di fucilazioni di prigionieri di guerra sovietici, gassificazione di deportati, così come anche i decessi per le condizioni disumane di detenzione. Non ci sono prove che l’uomo abbia ucciso in prima persona, ma con la sua attività ha reso possibile che il lager funzionasse e l’omicidio nell’ordinamento tedesco non cade in prescrizione. Con la condanna pronunciata alla trentaquattresima udienza (il caso è protocollato Az.: 11 Ks 4/21) i giudici hanno accolto le richieste del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 giugno 2022) Inil Tribunale di Neuruppin nel Brandeburgo haa cinque anni di reclusione un 101 enne exdelnazista di Sachsenhausen, Josef Schütz, per concorso in omicidio in 3.518 casi tra il 1942 ed il 1945. L’accusa riguardava casi didi prigionieri di guerra sovietici, gassificazione di deportati, così come anche i decessi per le condizioni disumane di detenzione. Non ciche l’uomo abbia ucciso in prima persona, ma con la sua attività ha resoche ilfunzionasse e l’omicidio nell’ordinamento tedesco non cade in prescrizione. Con la condanna pronunciata alla trentaquattresima udienza (il caso è protocollato Az.: 11 Ks 4/21) i giudici hanno accolto le richieste del ...

amnestyitalia : Il tribunale civile di Bologna ha condannato la Germania a risarcire le vittime degli eccidi perpetrati a Monte Sol… - ilpost : Josef Schuetz, 101 anni, è stato condannato a cinque anni di carcere in Germania per crimini legati al nazismo - rtl1025 : ?? Un ex guardiano di un campo di concentramento #nazista di 101 anni è stato condannato a cinque anni di reclusione… - esajas1 : RT @fattoquotidiano: Germania, condannato ex guardiano di un lager. Non ci sono prove che uccise ma rese possibile fucilazioni e gassificaz… - AdrianoGizzi : Certo, in Italia i tempi della giustizia sono lentissimi... però pure la Germania non scherza! Josef Schütz era il… -