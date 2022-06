Galatina | dopo la resa dei conti esplodono i veleni nel Pd Antonica | Metallo festeggia con la destra | partito usato come trampolino

Pubblicità

PippiMellone : RT @unpotoscano: Galatina pura e immacolata dopo i #ballottaggi - unpotoscano : Galatina pura e immacolata dopo i #ballottaggi -

... il consigliere in questione, è stato l'ideatore ed il fautore materiale di una lista civica a favore del candidato sindaco Vergine, mentre i militanti e compagni del PD di, con enormi ...Si tratta della prima riunione di Progetto in presenzala pandemia, occasione utile per i ... Ambito di Martina Franca, Palagianello, Bagnolo del Salento, Minervino di Lecce, Specchia,, ...GALATINA - Sandra Antonica entra in Consiglio tra i banchi dell’opposizione, ma già comincia a togliersi qualche sassolino dalla scarpa bacchettando il ...E’ cominciato male per il Circolo Tennis Civitanova il play off col CT Galatina per la promozione in serie B2. Com’era nelle previsioni, la squadra pugliese infarcita di argentini s’è rivelata un osso ...