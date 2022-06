Gaia Nanni, dopo la sua testimonianza sull’aborto: “Ho trovato la mia macchina cosparsa di immondizia” (Di martedì 28 giugno 2022) La madre degli imbecilli… dice il vecchio proverbio. In questo caso, imbecilli e codardi. E sul tema aborto sono tanti coloro che reagiscono lasciandosi andare a gesti e parole pieni di rabbia, manifestando il loro disappunto nel peggiore dei modi. dopo aver affidato a Facebook la testimonianza di quello che definisce “un iter reso disumano”, e dedica un lungo racconto ai padri di quei bambini che, come i suoi, sono nati prematuri, l’attrice fiorentina Gaia Nanni si è trovata letteralmente sommersa dalla sporcizia, la sporcizia di chi giudica senza sapere, convinto di essere il detentore della giustizia. E per rivendicare un ruolo che nessuno gli ha affidato, questo qualcuno ha deciso di lasciare un sacco di spazzatura aperto, rovesciato sul cofano dell’auto della donna come gesto di massimo spregio. “Sono allibita – ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 28 giugno 2022) La madre degli imbecilli… dice il vecchio proverbio. In questo caso, imbecilli e codardi. E sul tema aborto sono tanti coloro che reagiscono lasciandosi andare a gesti e parole pieni di rabbia, manifestando il loro disappunto nel peggiore dei modi.aver affidato a Facebook ladi quello che definisce “un iter reso disumano”, e dedica un lungo racconto ai padri di quei bambini che, come i suoi, sono nati prematuri, l’attrice fiorentinasi è trovata letteralmente sommersa dalla sporcizia, la sporcizia di chi giudica senza sapere, convinto di essere il detentore della giustizia. E per rivendicare un ruolo che nessuno gli ha affidato, questo qualcuno ha deciso di lasciare un sacco di spazzatura aperto, rovesciato sul cofano dell’auto della donna come gesto di massimo spregio. “Sono allibita – ...

