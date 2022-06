G7: lancia alleanza per sicurezza alimentare con Banca Mondiale (Di martedì 28 giugno 2022) Garmisch-Partenkirchen, 28 giu. (Adnkronos) - Per contrastare la crisi alimentare innescata dalla guerra in Ucraina, i leader del G7 lanciano un'alleanza globale per la sicurezza alimentare, insieme alla Banca Mondiale. Lo annunciano i leader in un comunicato in materia di sicurezza alimentare. Il G7 si impegna a stanziare "4,5 miliardi di dollari" aggiuntivi per "proteggere i più vulnerabili dalla fame e dalla malnutrizione". I Sette si impegnano a far sì che le sanzioni contro la Russia non ostacolino le esportazioni di derrate alimentari, neppure quelle dalla Russia, e fanno appello a tutti i Paesi ad "evitare eccessivi accumuli di alimenti", perché potrebbero innescare "ulteriori aumenti dei prezzi". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 giugno 2022) Garmisch-Partenkirchen, 28 giu. (Adnkronos) - Per contrastare la crisiinnescata dalla guerra in Ucraina, i leader del G7no un'globale per la, insieme alla. Lo annunciano i leader in un comunicato in materia di. Il G7 si impegna a stanziare "4,5 miliardi di dollari" aggiuntivi per "proteggere i più vulnerabili dalla fame e dalla malnutrizione". I Sette si impegnano a far sì che le sanzioni contro la Russia non ostacolino le esportazioni di derrate alimentari, neppure quelle dalla Russia, e fanno appello a tutti i Paesi ad "evitare eccessivi accumuli di alimenti", perché potrebbero innescare "ulteriori aumenti dei prezzi".

