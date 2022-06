(Di martedì 28 giugno 2022) (Adnkronos) – Ildel G7 in, chiuso ieri a tarda sera dagli sherpa, contiene un riferimento diretto all’opportunità di introdurre unaldel gas, una richiesta che il presidente del Consiglio Mario Draghi reitera da tempo a livello Ue. Lo riferisce un alto funzionario Ue, da Elmau dove si tiene il summit. “Sì”, ci sarà una menzione esplicita delaldel gas, dice, quindi non solo alaldel petrolio. Ovviamente, le modalità con le quali realizzare un price cap sul metano andranno studiate: “Ci sono molte questioni che vanno discusse – spiega la fonte – e molti aspetti tecnici” da valutare. Ildovrebbe essere diffuso tra non molto, in mattinata. ...

Pubblicità

ledicoladelsud : G7 Germania, “tetto prezzo gas nel comunicato finale” - italiaserait : G7 Germania, “tetto prezzo gas nel comunicato finale” - fisco24_info : G7 Germania, 'tetto prezzo gas nel comunicato finale': (Adnkronos) - Lo riferisce un alto funzionario Ue, da Elmau… - LocalPage3 : G7 Germania, 'tetto prezzo gas nel comunicato finale' - all_enrige : bene, saranno tutti populisti. Il meccanismo è sempre lo stesso, solo si aggrava lo step da gestire. p.s.: ogni vol… -

Adnkronos

..."ridurre ulteriormente la dipendenza dall'energia russa" (con particolare riferimento aldel ... proposta negli ultimi due mesi da Italia, Francia e, sia finita (almeno per ora) nel ...'Financial Times": al vaglio ilal prezzo di petrolio e gas per colpire 'la macchina da guerra russa' I leader del G7, riuniti da domenica a Elmau in, stanno valutando tutte le ... G7 Germania, "tetto prezzo gas nel comunicato finale" Elmau (Germania), 28 giu. (LaPresse/AP) - Funzionari Usa hanno riferito che i leader dei Paesi G7 si stanno preparando a svelare i piani per stabilire un ...Stabilire un tetto massimo al prezzo: il G7 adotta il Price Cap e condanna (ancora) la Russia, che minaccia il conflitto Olaf Scholz, cancelliere tedesco dal dicembre 2021 e presidente del G7 di Elmau ...