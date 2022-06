G7 Germania, lanciata alleanza per sicurezza alimentare con Banca Mondiale (Di martedì 28 giugno 2022) (Adnkronos) – Per contrastare la crisi alimentare innescata dalla guerra in Ucraina, i leader del G7 in Germania lanciano un’alleanza globale per la sicurezza alimentare, insieme alla Banca Mondiale. Lo annunciano i leader in un comunicato in materia di sicurezza alimentare. Il G7 si impegna a stanziare “4,5 miliardi di dollari” aggiuntivi per “proteggere i più vulnerabili dalla fame e dalla malnutrizione”. I Sette si impegnano a far sì che le sanzioni contro la Russia non ostacolino le esportazioni di derrate alimentari, neppure quelle dalla Russia, e fanno appello a tutti i Paesi ad “evitare eccessivi accumuli di alimenti”, perché potrebbero innescare “ulteriori aumenti dei prezzi”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 28 giugno 2022) (Adnkronos) – Per contrastare la crisiinnescata dalla guerra in Ucraina, i leader del G7 inlanciano un’globale per la, insieme alla. Lo annunciano i leader in un comunicato in materia di. Il G7 si impegna a stanziare “4,5 miliardi di dollari” aggiuntivi per “proteggere i più vulnerabili dalla fame e dalla malnutrizione”. I Sette si impegnano a far sì che le sanzioni contro la Russia non ostacolino le esportazioni di derrate alimentari, neppure quelle dalla Russia, e fanno appello a tutti i Paesi ad “evitare eccessivi accumuli di alimenti”, perché potrebbero innescare “ulteriori aumenti dei prezzi”. L'articolo proviene da Italia Sera.

G7 Germania, lanciata alleanza per sicurezza alimentare con Banca Mondiale

(Adnkronos) – Per contrastare la crisi alimentare innescata dalla guerra in Ucraina, i leader del G7 in Germania lanciano un'Alleanza globale per la sicurezza alimentare, insieme alla Banca Mondiale.