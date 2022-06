G20: Draghi, 'Putin non verrà, da remoto vedremo' (Di martedì 28 giugno 2022) Elmau, 28 giu. (Adnkronos) - Vladimir Putin "non verrà" al G20, il presidente dell'Indonesia, Joko Widodo, che organizza l'evento "è stato categorico. Quello che potrà succedere è un intervento da remoto, vedremo". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nella conferenza stampa al termine del G7. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 giugno 2022) Elmau, 28 giu. (Adnkronos) - Vladimir"non" al G20, il presidente dell'Indonesia, Joko Widodo, che organizza l'evento "è stato categorico. Quello che potrà succedere è un intervento da". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario, nella conferenza stampa al termine del G7.

Pubblicità

MattiaGallo17 : RT @rtl1025: ?? 'Quanto alla presenza del presidente #Putin al #G20, il presidente indonesiano lo esclude, è stato categorico, non verrà. Po… - EmanueleTasina1 : RT @HSkelsen: Il presidente indonesiano Widodo esclude che #Putin participerà al #G20 in presenza. Anche Mario #Draghi, immagina che, se vi… - LaStampa : Draghi al G7: “È stato un successo, pronti a sostenere l’Ucraina finché necessario. Putin al G20? Non ci sarà” - LaStampa : Draghi al G7: “È stato un successo, pronti a sostenere l’Ucraina finché necessario. Putin al G20? Non ci sarà” - Nonnadinano : RT @HSkelsen: Il presidente indonesiano Widodo esclude che #Putin participerà al #G20 in presenza. Anche Mario #Draghi, immagina che, se vi… -