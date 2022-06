G20, Draghi: “Putin non verrà, da remoto vedremo”. Russia replica (Di martedì 28 giugno 2022) (Adnkronos) – Vladimir Putin “non verrà” al G20, il presidente dell’Indonesia, Joko Widodo, che organizza l’evento “è stato categorico. Quello che potrà succedere è un intervento da remoto, vedremo”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nella conferenza stampa al termine del G7. Le parole del premier hanno suscitato la reazione di Mosca. Non tocca a Mario Draghi dire se il presidente russo Vladimir Putin andrà al summit del G20 in Indonesia, ha detto ai giornalisti un funzionario del Cremlino, Yury Ushakov. “Non spetta a Draghi deciderlo. Ha probabilmente dimenticato che non è più il presidente (del G20)”, ha detto Ushakov, citato dall’agenzia stampa Tass. L’invito a partecipare è stato ricevuto e accettato, ha detto ... Leggi su italiasera (Di martedì 28 giugno 2022) (Adnkronos) – Vladimir“non” al G20, il presidente dell’Indonesia, Joko Widodo, che organizza l’evento “è stato categorico. Quello che potrà succedere è un intervento da”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario, nella conferenza stampa al termine del G7. Le parole del premier hanno suscitato la reazione di Mosca. Non tocca a Mariodire se il presidente russo Vladimirandrà al summit del G20 in Indonesia, ha detto ai giornalisti un funzionario del Cremlino, Yury Ushakov. “Non spetta adeciderlo. Ha probabilmente dimenticato che non è più il presidente (del G20)”, ha detto Ushakov, citato dall’agenzia stampa Tass. L’invito a partecipare è stato ricevuto e accettato, ha detto ...

