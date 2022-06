Futuro incerto per la BB14, l’ex GM Petronio: “Disagio societario evidente e preoccupante” (Di martedì 28 giugno 2022) Bergamo. La BB14 si prepara a vivere settimane tormentate alla ricerca di un nuovo sponsor, con la scadenza dell’accordo con WithU, partner delle ultime stagioni. Non sarà l’unico addio, visto che anche il General Manager degli ultimi tre anni, Gianluca Petronio, ha comunicato la sua dipartita. “La società ha lottato per stare dentro a piani previsionali sempre più prudenti e morigerati, che hanno portato anche ad una retrocessione in serie B – le parole di ringraziamento e di addio – Una terza serie che pareva addirittura opportuna dal punto di vista finanziario, ma che invece non ha risolto la questione. Quindi non posso che ringraziare quei pochi coraggiosi che hanno finanziato con grandi sacrifici personali ed aziendali e molta passione il progetto di BB14”. La scorsa stagione il Bergamo Basket è arrivato fino alle semifinali nel ... Leggi su bergamonews (Di martedì 28 giugno 2022) Bergamo. Lasi prepara a vivere settimane tormentate alla ricerca di un nuovo sponsor, con la scadenza dell’accordo con WithU, partner delle ultime stagioni. Non sarà l’unico addio, visto che anche il General Manager degli ultimi tre anni, Gianluca, ha comunicato la sua dipartita. “La società ha lottato per stare dentro a piani previsionali sempre più prudenti e morigerati, che hanno portato anche ad una retrocessione in serie B – le parole di ringraziamento e di addio – Una terza serie che pareva addirittura opportuna dal punto di vista finanziario, ma che invece non ha risolto la questione. Quindi non posso che ringraziare quei pochi coraggiosi che hanno finanziato con grandi sacrifici personali ed aziendali e molta passione il progetto di”. La scorsa stagione il Bergamo Basket è arrivato fino alle semifinali nel ...

