Furto da 3 milioni di euro a Verratti | era a Ibiza nella casa di Ronaldo

Pubblicità

FBiasin : “Furto da circa tre milioni per #Verratti nella sua casa vacanze a Ibiza”. Si è portato due cose. - infoitsport : Furto in casa di Ronaldo: tre milioni di refurtiva nella villa del Fenomeno…mentre c’era Verratti! - infoitsport : Verratti, disavventura a casa di Ronaldo a Ibiza: subito furto da 3 milioni di euro - infoitsport : Vacanze con… scasso! Verratti derubato nella villa di Ronaldo Il Fenomeno: furto da 3 milioni di euro - infoitsport : Verratti vittima di un furto da 3 milioni nella villa di Ronaldo il Fenomeno -

Punto Informatico

milionario ai danni di Marco Verratti a Ibiza, nella villa di proprietà di Ronaldo Nazario, l'... Il bottino ammonterebbe a tredi euro, anche se non ci sono conferme ufficiali. La villa si ...... era stata la volta di Inverse Financial, società DeFi specializzata in prestiti di criptovalute, a subire un attacco hacker che aveva fruttato circa 1,26di dollari all'autore del. La ... Harmony, furto da 100 milioni di dollari Furto milionario ai danni di Marco Verratti ... Il bottino ammonterebbe a tre milioni di euro, anche se non ci sono conferme ufficiali. La villa si trova nel municipio di Sant Josep, nella zona ...I ladri hanno trafugato gioielli e contanti ai danni del calciatore del Psg nella dimora presa in affitto da Ronaldo il Fenomeno ...