Furia Meloni su Forza Italia: "Vogliono liberarsi di noi? Smentiscano subito Tosi" (Di martedì 28 giugno 2022) Quando leggo però l'intervista di Tosi di oggi, fiero di aver fatto vincere la sinistra, che adesso a occhio lavora anche per farla vincere a livello nazionale dopo le dichiarazioni che ha fatto, il ... Leggi su iltempo (Di martedì 28 giugno 2022) Quando leggo però l'intervista didi oggi, fiero di aver fatto vincere la sinistra, che adesso a occhio lavora anche per farla vincere a livello nazionale dopo le dichiarazioni che ha fatto, il ...

Pubblicità

PattyRossy70 : @NicolaPorro Salvini si è distrutto a furia di seguire Berlusconi..Meloni e sulla stessa strada …ma letta non ha vinto un bel niente - SerGioBiag : @rulajebreal La Meloni la vorrei vedere governare se io non vivessi in Italia. Sarei curioso di vedere come manda a… - IlPolemista4 : Con guerra, inflazione e recessione, noi abbiamo; All'angolo destro del ring #Salvini vs #Meloni. All'angolo sinist… - MDX_0x0 : RT @pesorati: Che strana democrazia... Sui libri, se ben ricordo, non erano previsti appoggi, ingerenze di banche USA lungo le elezioni. Fo… - pesorati : Che strana democrazia... Sui libri, se ben ricordo, non erano previsti appoggi, ingerenze di banche USA lungo le el… -