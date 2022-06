Funerali di Leonardo del Vecchio: domani alle 10 al Palaluxottica di Agordo (Di martedì 28 giugno 2022) La diocesi di Belluno ha reso noto che i Funerali di Leonardo Del Vecchio si terranno giovedì alle ore 10 al Palaluxottica di Agordo, una grande struttura polivalente voluta dallo stesso Del Vecchio nelle vicinanze dello stabilimento principale e utilizzata per eventi di vario genere. Lo stesso giorno sarà proclamato il lutto cittadino. Leggi su tg24.sky (Di martedì 28 giugno 2022) La diocesi di Belluno ha reso noto che idiDelsi terranno giovedìore 10 aldi, una grande struttura polivalente voluta dallo stesso Delnelle vicinanze dello stabilimento principale e utilizzata per eventi di vario genere. Lo stesso giorno sarà proclamato il lutto cittadino.

