(Di martedì 28 giugno 2022) Il nome del centrocampista del Sassuolo e della Nazionale Davideè tra quelli che girano più insistentemente nelle ultime settimane. Il motivo un interessamento piuttosto concreto delladi Mourinho. E si tratterebbe di un ritorno, visto cheè già stato giallorosso dal 2014 al 2017, nelle squadre giovanili. Se nelle ultimissime ore è stato al centro delle cronache, però, è stato per unagrafia postata sul suoche non poteva che destare scandalo: si tratta di uno scatto cheil calciatore del Sassuolo allo specchio, completamente, poi prontamente rimossa nei minuti successivi.ha provato a chiarire la situazione condividendo, ancora su, nelle ...

DiMarzio : #Calciomercato, @OfficialASRoma | Incontro tra Tiago #Pinto e #Riso, agente di Davide #Frattesi - AliprandiJacopo : Giorni molto importanti per la #ASRoma tra acquisti e cessioni. A Milano incontro con l'agente di #Frattesi, poi co… - napolista : #Frattesi tra la #Roma e gli scandali hot: una foto che lo ritrae nudo pubblicata sul suo profilo Instagram Il cen… - nicita_roc : @NicoSchira Ottimo colpo. Tra l’altro penso che la Roma abbia una percentuale sulla rivendita di Frattesi. Può aver… - MarcoVioli5 : Per #Frattesi confermo quanto detto ieri durante la diretta di -

... in queste ore Davideè tornato a pensare solo a una cosa: alla Roma e al possibile sbarco in giallorosso. Una trattativa che vive sulle montagne russe,alti e bassi, ma che domani ...le varie storie pubblicate da Davidedurante la vacanza, nella giornata di ieri è spuntata una sua foto allo specchio, completamente nudo. La storia è stata poi rimossa dallo stesso ...ROMA, 28 GIU - I grandi ritorni di Lukaku e Pogba sono gli squilli maggiori del mercato che parte (ufficialmente) tra tre giorni e per il quale fervono trattative e si studiano strategie. L'Inter è la ...La Roma annulla il Trofeo Gamper contro il Barcellona, suscitando inevitabili reazioni dei blaugrana. Una presa di posizione netta, quella dei giallorossi, che potrebbe rovinare i rapporti tra i due..